Олег Газманов в Кремле предложил гимн сегодняшнего исторического дня для РФ

Олег Газманов рассказал журналистам, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня для РФ. Популярный эстрадный певец и композитор сегодня прибыл в Кремль.

71-летний Газманов приехал в Георгиевский зал Кремля. Там сегодня состоялась церемония подписания договора о присоединении к России новых территорий: ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожской области. Корреспондент издания Лайф спросил у исполнителя, какую мелодию он предложил бы сделать гимном сегодняшнего дня. Артист, само собой разумеется, выбрал свою композицию.

"Танцуй, пока молодой. Много музыки сочинил, которую все поют сейчас. Мне очень приятно!" — отметил музыкант.

Добавим, что автор таких хитов как "Есаул", "Морячка", "Господа офицеры" с тех, кто поддержал проведение спецоперации на Украине. Народный артист РФ на днях подтвердил свое желание приехать на Донбасс, чтобы выступить перед российскими бойцами и жителями республики.