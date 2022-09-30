Олег Газманов в Кремле предложил гимн сегодняшнего исторического дня для РФ

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Олег Газманов в Кремле предложил гимн сегодняшнего исторического дня для РФ
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Фото из открытых источников

Олег Газманов рассказал журналистам, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня для РФ. Популярный эстрадный певец и композитор сегодня прибыл в Кремль.

71-летний Газманов приехал в Георгиевский зал Кремля. Там сегодня состоялась церемония подписания договора о присоединении к России новых территорий: ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожской области. Корреспондент издания Лайф спросил у исполнителя, какую мелодию он предложил бы сделать гимном сегодняшнего дня. Артист, само собой разумеется, выбрал свою композицию.

"Танцуй, пока молодой. Много музыки сочинил, которую все поют сейчас. Мне очень приятно!" — отметил музыкант.

Добавим, что автор таких хитов как "Есаул", "Морячка", "Господа офицеры" с тех, кто поддержал проведение спецоперации на Украине. Народный артист РФ на днях подтвердил свое желание приехать на Донбасс, чтобы выступить перед российскими бойцами и жителями республики.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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