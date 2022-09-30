«Она мне очень нравится»: озвучено имя молоденькой фаворитки Филиппа Киркорова

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров шокировал журналистов своим признанием. Эпатажный певец, услыхав о своеобразном подарке от российской исполнительницы, бувально растаял и рассказал всю правду.

Экс-супруг Пугачевой узнал, что для него была написана песня. Автором композиции оказалась любимая девушка Давида Манукяна, молоденькая фаворитка Мари Краймбрери. Филипп Бедросович сказал, что он в скором времени свяжется с артисткой и попытается прояснить ситуацию.

«Как же мне интересно, какие новости узнаю. Значит, что сегодняшним вечером я сделаю звонок ей. Мне она очень нравится», — сказал взволнованный Киркоров.