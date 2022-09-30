Осудившая спецоперацию ВС РФ на Украине Анжелика Варум выступила в Москве

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Осудившая спецоперацию ВС РФ на Украине Анжелика Варум выступила в Москве
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Фото из открытых источников

Эстрадная певица Анжелика Варум с тех, кто осудил проведение спецоперации на территории Украины одной из первых. После начала вооруженного конфликта ее супругу Леониду Агутину пришлось столкнуться с травлей из-за своей позиции. Варум также столкнулась с волной критики после осуждения действий ВС РФ. После этого звездное семейство ушло в тень.

Но сейчас стало известно о том, что 53-летняя Варум, которая, к слову, родилась во Львове (западная Украина) продолжает давать концерты в РФ. Причем, ввступила артистка в самой Москве.

Фото и видео с выступления появились в Telegram-канале «Admin.Anshlak». На кадрах видно, как счастливая Анжелика исполняет свои  хиты, а публика с удовольствием подпевает любимице. 

Вчера состоялся концерт Варум в столичном пабе. Все пели хором, - гласит запись в паблике.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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