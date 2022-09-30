Порноактриса Джиа Лисса о съемках в фильме с Владимиром Машковым: «Было волнительно»

Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса (англ. Jia Lissa), рассказала о съемках в новом проекте «Кто там?». По словам российской звезды фильмов для взрослых, работать с Валадимиром Машковым в отечественном триллере было сложно и волнительно.

Сложность состояла в том, что все снималось одним кадром. Другими словами, если кто-либо один запорет, то вся работа пойдет насмарку. Приходилось очень много репетировать. Было суперсложно и волнительно. Я боялась, что-то не так сделать в тайминге, чтобы и на меня не гнали.

Напомним, кинокартина «Кто там?» вышла в прокат 15 сентября. Одну из ролей в фильме исполнил народный артист России, 58-летний Владимир Машков.

Джиа Лисса является одной из самых популярных актрис кино для взрослых. Еще недавно девушка жила в Ижевске и не думала, что будет знаменитой во всем мире. Джиа входит в число 100 самых просматриваемых на видеосервисе для взрослых. Лисса завоевала награды XBIZ «порно оскар» AVN. Сама звезда не спешит перебираться в Европу, несмотря на многочисленные предложения, которые регулярно поступают от крупных киностудий.