Примадонна Алла Пугачева, уезжая из России, потратила крупную сумму денег

73-летняя Алла Пугачева покинула Родину. Артистка улетела в Израиль к супругу. Уехала Примадонна из России на неопределенное время, поскольку билеты певица приобрела без обратного возвращения.

Для поездки за рубеж Пугачева использовала частный самолет, который обошелся исполнительнице в крупную сумму денег. Еще на выходных звезда встретилась с друзьями (Игорем Николаевым и Игорем Крутым). Возможно, это была прощальная встреча перед поездкой в другую страну.

Некоторые фанаты Аллы Борисовны шокированы таким решением. Хотя другая часть поклонников звезды такому решению не удивилась. Ведь совсем недавно Пугачева осудила спецоперацию на Украине. После громких заявлений многие знаменитости критиковали артистку. Они предложили Народной артистке не возвращаться назад в страну.