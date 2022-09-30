Группа «Би-2» объяснила свой отказ сотрудничать с другими артистами

Перед концертом в Казахстане участники группы «Би-2» признались, почему они не хотят ни с кем сотрудничать. Как заявили артисты, уних был печальный опыт коллабораций, причем не один.

Известный российский рок-коллектив накануне выступил в Астане. Перед концертом Шура и Лева пообщались с журналистами. По словам музыкантов, им очень интересно творчество Скриптоника, однако записывать трэк с ним они не собираются. Впрочем, как и с другими артистами.

Шурик - является любителем всяких коллабораций. Вот я в последнее время что-то совсем не хочу, ни с кем. Потом отношения могут меняться. У нас есть прецедент, - заявил Лёва.

При этом Шура добавил, что у них было несколько прецедентов.

Напомним, участники «Би-2» осудили проведение спецоперации России на территории Украины. Солистам, которые являются гражданами Австралии, предлагали запретить въезд в РФ вслед за многими другими знаменитостями.