Стас Ярушин снова оказался в центре скандала на реалити-шоу «Звезды в Африке-3»

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но
Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями с поклонниками. Светская львица обеспокоена по поводу происходящих в стране и
Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса (англ. Jia Lissa), рассказала о съемках в новом проекте «Кто там?». По словам российской звезды фильмов для
Одна из самых известных и красивых актрис российского кино Екатерина Климова высказалась о том, куда пропал Дмитрий Нагиев. По словам артистки, ее
Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из
В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с
Мобилизованные из РФ уже на передовой на территории Украины. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала
Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут
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