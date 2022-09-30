Стас Ярушин снова оказался в центре скандала на реалити-шоу «Звезды в Африке-3»

В третьей части популярного реалити-шоу «Звезды в Африке» на берег Лимпопо отправились участники минувших 2-х сезонов. Среди них был любитель интриг Стас Ярушин. Но новый заговор актера «Универа» обернулся против него.

Вместе с Олегом Верещагиным Стас обсудил стратегию о сливе соперникам планов команд. Однако реакция на это предложение Верещагина удивила парня. Олег решил затеять свою игру, чем спутал все карты Ярушину.

В ситуацию неожиданно вмешалась актриса Светлана Пермякова.

«Все хорошо знают Стаса Ярушина с его интригами, любви к движухе. У нас в команде стабильно. Понимаю, что он начинает «бить в сторону», — сказала она.

Подробности скандала можно увидеть уже в воскресенье, 2 октября. Этот выпуск обещает быть одним из лучших за историю проекта. Зрители смогут познакомиться с новым участником и проститься с одним из «старичков».



