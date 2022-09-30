Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни после отъезда из РФ

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева проинформировала, как сейчас складывается ее жизнь за рубежом, куда она уехала после начала спецоперации Вооруженными Силами Российской Федерации.

Как известно, исполнительница вместе со своим супругом покинула Россию и улетела в Италию, где у четы есть свой особняк. 30 сентября артистка призналась, что на чужой земле не может найти умиротворения. Вера хочет верить в хорошее, но постоянно переживает. Она не может найти баланс, поскольку каждый день непредсказуем.

«Хочется писать и думать лишь о хорошем. Сообщать, что за два часа мы собрали бабуле на ремонт, говорить об успехах дочки в школе, что горжусь друзьями, о записи новой песни», — заявила экс- участница группы «ВИА Гра».

Отметим, Брежневой в этом году исполнилось 40 лет. Певица с размахом отпраздновала свой юбилей. Звездные гости собрались в столичном ресторане.