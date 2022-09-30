В российском правительстве планируют распространить московский опыт цифровой школы на все регионы

Внедрение информационной системы «Моя школа» обсудили на межведомственном совещании.

В Москве состоялось совещание по внедрению ГИС «Моя школа». Базой для разработки стала платформа «Московская электронная школа» (МЭШ). Соглашение на развитие всероссийской системы было подписано 2 сентября мэром Москвы, а также главами Минцифры и Минпросвещения. Совещание по ее внедрению прошло 29 сентября с участием заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Москва передает регионам опыт цифровизации учебных процессов. В 2016 году городской Департамент образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий запустили проект МЭШ. Цифровой продукт представляет собой унифицированный сервис, аккумулирующий информацию об оценках учащихся, домашних заданиях от педагогов, расписание уроков и другое. Те же задачи будет выполнять информационная система «Моя школа». Условия ее функционирования обсудили региональные министры образования на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, его заместителем Анастасией Зыряновой, руководителем Минцифры Максутом Шадаевым и заммэра Анастасией Раковой.

«Сегодня все школы Москвы в полном объеме работают в цифровом формате в МЭШ. Это 56 тысяч учителей, миллион учеников и более миллиона родителей», – рассказала вице-мэр.

Система МЭШ объединяет обширный спектр всевозможных сервисов для школьников и их родителей. В первую очередь, это «Электронный дневник», где отражается успеваемость, расписание занятий, домашние задания и другое. А также «Библиотека МЭШ» – подборка образовательных материалов. При этом в МЭШ интегрированы также сервисы, позволяющие контролировать условия обучения. Например, в числе наиболее востребованных сервисов – «Проход и питание», где можно посмотреть посещаемость или спланировать рацион учащегося.

Стоит отметить, что в организации школьного питания столица также во многом первопроходец и законодатель трендов. В Москве для данных целей создана сеть производственно-логистических комплексов. Комбинаты берут на себя все вопросы, связанные с питанием – поиск добросовестных поставщиков, контроль качества продуктов и готовых блюд, разработка рецептуры не только разнообразных, но и полезных и вкусных блюд.

О том, что школьная еда должна быть полезной, говорит новый закон о питании. Однако столичные эксперты считают, что старания операторов питания ни к чему не приведут, если детям не понравится вкус пищи. Столичные школьники участвуют в формировании меню, голосуя за любимые блюда из столовой. О вкусе школьных блюд также задумались в регионах. Например, в текущем учебном году в меню череповецких школьных столовых появились гратен с мясом, колбаски из говядины, рыбные наггетсы и другое.

Также столичные комбинаты принимают участие в образовательном процессе, прививая школьникам полезные пищевые привычки. Для учащихся проводят мастер-классы по приготовлению полезных блюд из школьного меню, а также экскурсии на производство. Принцип пользы в детском рационе прослеживается во всем, даже в ассортименте буфетов. В пунктах «Здравушка» для ребят доступны полезные перекусы – фруктовые и овощные нарезки, йогурты, смузи, соки, злаковые батончики и хлебцы.

Один из крупных проектов, поддерживаемых столичными комбинатами – «Мой школьный ресторан». Это программа модернизации школьных столовых, начиная от переоборудования и заканчивая обновлением дизайна обеденного зала и меню. В процессе участвуют сами школьники и педагоги, предлагающие свои варианты будущих «школьных ресторанов». На конкурсной основе отбираются лучшие, они и находят воплощение. Уже открыты сотни таких ресторанов в национальных стилях, футуристических, исторических и др.

К данному опыту также уже обращаются в регионах. В Казани по схожему проекту уже модернизировали 78% обеденных залов. Масштабную программу по обновлению школьных столовых в детские кафе запланировали в Приамурье. К следующему году там собираются открыть 27 обновленных объектов, а к 2025 году – 134. Ремонты проведут на бюджетные средства, однако будут привлекать и спонсоров.

К перемене самого подхода к организации питания также постепенно приходят в регионах. Например, в Воронеже планируют построить «Комбинат социального питания» для централизованного обеспечения питанием школ и детских садов города. Проект предусматривает постройку современного комплекса на 500 рабочих мест. Как отметили в мэрии, инвестор не только построит комбинат, но и за свой счет проведет модернизацию оборудования школьных пищеблоков.

В Москве школам и родителям остается только участвовать в процессе контроля над питанием детей и поддерживать обратную связь с комбинатами. Через участие в бракеражной комиссии, дегустации и другое взрослые могут влиять на формирование меню для детей. Через сервисы МЭШ родителям доступны информация о составе блюд, возможность формировать из них рацион школьника на определенный отрезок времени, пополнение лицевого счета.

Ранее уже было озвучено, что внедрение системы «Моя школа» стартует с 1 января 2023 года. При этом в регионах будут самостоятельно решать, когда к ней присоединяться, так как не у всех есть технические, финансовые и кадровые возможности двигаться с темпами Москвы. Как отмечал Сергей Кравцов, московская система образования – одна из лучших в мире.