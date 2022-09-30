Женатый Игорь Николаев привел в дом роскошную брюнетку после сообщения о разводе с моодой женой

Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в третьем браке с молодой женой Юлией Проскуряковой.

В Сети время от времени появляются слухи о разводе пары. Звездное семейство никак не комментирует подобные вбросы. Супруги продолжают наслаждаться семейной жизнью и строить карьеру. В своих соцсетях Николаева появилось новое фото с роскошной брюнеткой. Пара сияла, сидя рядом друг с другом. Как оказалось, красоткой, которую композитор пригласил в дом, является его коллега.

"В теплой домашней обстановке сидим, в узком кругу близких друзей и коллег-музыкантов отметили выход цикла пьес "Пятнадцать мелодий фортепиано", – написал Игорь Юрьевич в микроблоге.

Стоит отметить, что Николаев и скромница Проскурякова 12 лет счастливы в браке. Разница в возрасте у пары почти 22 года. В 40 лет молодая возлюбленная 62-летнего музыканта успела окончить ГИТИС и родить дочь Веронику.