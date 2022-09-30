Коллега телеведущего Дмитрия Нагиева рассказала, что он решил взять академический отпуск

Дмитрий Нагиев покинул вокальный проект «Голос. Дети» на Первом канале. Поклонники телеведущего предположили, что артист мог уйти на службу в рамках проведения частичной мобилизации в РФ. Но в итоге причина исчезновения с телевидения оказалась другой.

55-летний Дмитрий в молодости служил под Волгоградом в войсках ПВО. Но сейчас он не подлежит частичной мобилизации из-за возраста. Уход любимого шоумена с эфиров Первого канала связан с иными проектами, которыми Нигиев занят последнее время. По крайней мере, об этом говорит близкая знакомая артиста по имени Валерия.

«Дима ушел в академический отпуск сразу на целый год! Сейчас он находится в России, занимается своими проектами. Из эфира он пока решил уйти. Сам захотел взять эту паузу на раздумья», — рассказала она.

Подруга телеведущего добавила, что на сегодняшний день многие люди переживают очень непростое время. Нагиев не стал исключением. Он взял паузу, чтобы отдохнуть и набраться сил.