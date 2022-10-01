31-летняя жена Александра Цекало показала соблазнительную фигуру в купальнике

Дарина Эрвин, молодая супруга продюсера и шоумена Александра Цекало, поделилась новым фото с подписчиками в соцсети. Художница выложила фотографию, на которой предстала в черном раздельном купальнике и белой кепке.

На снимке жена 58-летнего Цекало позирует на фоне лазурного океана. В руках женщина держит собаку. Художница, которая несколько лет живет в Лос-Анджелесе, также опубликовала еще несколько снимков с отдыха. Дарина посетила один из пляжей Лос-Анджелеса, где купалась и загорала.

«Не знаю, как объяснить вам, но четверг, октябрь, восемь часов вечера — все одинаково», — написала под снимком Эрвин.

Купальный костюм выгодно подчеркнул ее соблазнительные формы. Не удивительно, что пользователи восхитились красотой художницы. Подписчики от всей души пожелали красотке прекрасного времяпровождения.



