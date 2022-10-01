Алла Пугачева даже не планировала ранний отъезд из РФ после возвращения

Сегодня, 1 октября, стало известно об неожиданных обстоятельствах, связанных с очередным поспешным отъездом Аллы Борисовны Пугачевой в Израиль. Оказывается, даже сама артиста не планировала ранний отъезд из РФ после возвращения, который стал настоящей неожиданностью.

Как пишут СМИ, ссылаясь на источники в окружении легендарной Примадонны, в Россию она возвращалась не только для срочной продажи своего роскошного замка в подмосковной деревне Грязь. Главной причиной возврата Аллы Борисовны являлось решение вопроса с оставшимися в стране финансовыми активами.

Помимо всего прочего, Пугачева не собиралась уезжать в Израиль так рано. Певица активно готовилась к традиционным Рождественским встречам. Не исключено, что на решение об отъезде повлияла политическая ситуация в стране, а именно проведение частичной мобилизации.