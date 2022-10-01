Большая историческая Россия наносит ответный удар в экранизации романа «Сердце пармы»

Премьеру бестселлера писателя Алексея Иванова «Сердце пармы» портал РИА Новости связал с возвращением большого русского кино в кинематографическую отрасль. В широкий прокат работа выйдет уже совсем скоро, 6 октября.

В фильме расскажут о том, как большая и историческая Российская Федерация наносит ответный удар. Действия кинокартины разворачиваются в XV веке. Проиходило это во времена крещения Перми Великой, атакже установления власти князя Москвы Ивана III. Съемки романа режиссером Антоном Мегердичевым были начаты в 2019 году.

Главные локации организовали в городе Губаха (Пермский край). Именно там воссоздали форпост Усть-выми и древнего центра Перми Великой Чердыни.

В ленте снимались Федор Бондарчук, Евгений Миронов, а также Сергей Пускепалис, для которого она стала последней.



