Юлия Меньшова: Ургант не покидал страну

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Юлия Меньшова: Ургант не покидал страну
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Фото из открытых источников

Юлия Меньшова рассказала, где сейчас находится Ивант Ургант. Телеведущая уверена, что шоумен не покидал страну.

В феврале текущего года Ургант исчез с российского телевидения. Его телепередача «Вечерний Ургант» на Первом канале была изъята  из эфиров. Параллельно появились слухи о том, что ведущего уволили с федерального канала, в связи с чем он решил улететь в Израиль. Также время от времени в Сети появлялись сплетни о его эмиграции из РФ.

Юлия Меньшова, известная актриса, решила внести ясность по этому поводу. Звезда кино сообщила, что Иван не покидал страну, и последние полгода он находится в Москве. При этом комик не нарушает никаких законов.

Артистка искренне не понимает, откуда появилось столько обсуждений и сплетен вокруг личности теле- и радиоведущего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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