Юлия Меньшова высказалась о признании Максима Галкина иноагентом в РФ

Юлия Меньшова часто высказывает свое мнение по поводу происходящего в стране и мире. Недавно телеведущая осудила поведение шоумена Максима Галкина, который позволял нелестные слова в адрес россиян. Но несмотря на то, что юмор пародиста раздражает звезду, признание его иноагентом Юлия назвала преувеличением.

Теледива заговорила насчет коллег, которые уехали из РФ после начала специальной операции. Меньшова считает, что это личный выбор каждого человека. Однако ведущая не разделяет взглядов тех, кто решил покинуть родину в столь непростое время. Касательно Максима Галкина, 53-летняя дочь заслуженного артиста негодует из-за шуток артиста на концертах.

«Лично мне не нравятся его последние выступления, некоторые из них я видела в записи. Мне не кажется уместной эта ирония. А этот юмор меня не только не смешит, но даже раздражает. Как стилистически, так и содержательно. Но вписать его в список иноагентов — столь же не смешное и преувеличенное действие. Мнение артиста, на чей концерт я вряд ли куплю билет либо приду по приглашению», — сказала Меньшова.