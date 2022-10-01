Юлия Меньшова высказалась о признании Максима Галкина иноагентом в РФ

Image 16+
Юлия Меньшова высказалась о признании Максима Галкина иноагентом в РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Юлия Меньшова часто высказывает свое мнение по поводу происходящего в стране и мире. Недавно телеведущая осудила поведение шоумена Максима Галкина, который позволял нелестные слова в адрес россиян. Но несмотря на то, что юмор пародиста раздражает звезду, признание его иноагентом Юлия назвала преувеличением.

Теледива заговорила насчет коллег, которые уехали из РФ после начала специальной операции. Меньшова считает, что это личный выбор каждого человека. Однако ведущая не разделяет взглядов тех, кто решил покинуть родину в столь непростое время. Касательно Максима Галкина, 53-летняя дочь заслуженного артиста негодует из-за шуток артиста на концертах.

«Лично мне не нравятся его последние выступления, некоторые из них я видела в записи. Мне не кажется уместной эта ирония. А этот юмор меня не только не смешит, но даже раздражает. Как стилистически, так и содержательно. Но вписать его в список иноагентов — столь же не смешное и преувеличенное действие. Мнение артиста, на чей концерт я вряд ли куплю билет либо приду по приглашению», — сказала Меньшова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юлия Меньшова: Ургант не покидал страну

Сегодня, 21:19

Создателей американского сериала о серийном убийце Джеффри Дамере обвиняют в расизме

Сегодня, 21:06

SHAMAN: «„Встанем“ стало самым популярным видео российского YouTube»

Сегодня, 20:57

"Пошел вон из студии!": Соловьев в прямом эфире программы выгнал политика Ковтуненко

Сегодня, 18:20

Онкобольной модельер Валентин Юдашкин появился на публике после длительного перерыва

Сегодня, 17:39

Алла Пугачева даже не планировала ранний отъезд из РФ после возвращения

Сегодня, 17:27

Певец Борис Моисеев перенес первый инсульт за рулем своего автомобиля

Сегодня, 17:09

Юлия Меньшова высказалась о признании Максима Галкина иноагентом в РФ

Сегодня, 16:52

Моисеев пять лет назад отвечал Кудрявцевой на вопрос о своей смерти в «Секрет на миллион»

Сегодня, 16:28

Осуждающий СВО Oxxxymiron выпустил новый трек «Сделано в России»

Сегодня, 16:18

Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Сегодня, 16:06

У актера Дмитрия Щербина через 2 дня после развода с Ольгой Павловец погиб 4-летний сын

Сегодня, 12:45

Звезда «Универа» Анна Хилькевич впервые высказалась о частичной мобилизации в РФ

Сегодня, 12:35

Певица Слава не опровергла слухи о расставании со своим влиятельным мужем

Сегодня, 11:35

Через полгода после похорон могила и крест актрисы Александры Яковлевой облипли грязью

Сегодня, 11:24

31-летняя жена Александра Цекало показала соблазнительную фигуру в купальнике

Сегодня, 11:13

В новом телешоу «Фантастика» был раскрыт персонаж по имени «Триггер»

Сегодня, 11:09

Большая историческая Россия наносит ответный удар в экранизации романа «Сердце пармы»

Сегодня, 10:53

44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России

Вчера, 22:28

Телеведущая Василиса Володина дала прогноз относительно возвращения примадонны Аллы Пугачевой

Вчера, 22:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • 29-09-2022, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

Онколог Илья Тимофеев рассказал о том, скоро ли удастся победить рак
  • Сегодня, 17:06

Онколог Илья Тимофеев рассказал о том, скоро ли удастся победить рак

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от

Свердловский омбудсмен рассказала о проблемах с частичной мобилизацией в регионе
  • Сегодня, 18:06

Свердловский омбудсмен рассказала о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России
  • Вчера, 21:18

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ
  • Вчера, 17:50

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой
  • Вчера, 11:05

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой

Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение
  • 29-09-2022, 21:35

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • Вчера, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана
  • Вчера, 10:43

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана

Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ
  • Вчера, 18:57

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,