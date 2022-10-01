Выяснилось, как выглядит знаменитая «женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн без фотошопа и ретуши

История манхеттенской миллиардерши швейцарского происхождения, измучившей себя пластикой ради экс-мужа, продолжает шокировать людей во всем мире. Сейчас 82-летняя Джоселин Вильденштейн продолжает меняться, но в худшую сторону.

Безумная любовь «женщины-кошки» к супругу ослепила ее. Женщина обратилась к пластическому хирургу, чтобы приблизиться к идеалам своего благоверного.

В какой-то момент миллионерша так увлеклась пластикой, что ее лицо буквально скрылось за ботоксом и филлерами. Специалисты боятся предположить, сколько раз за свою жизнь Джоселин ложилась под нож хирурга.

Сейчас лицо телезвезды пугает еще больше. Порой кажется, что оно натянуто и сейчас треснет. Цвет лица тоже не является здоровым, оно как будто ошпарено кипятком.

Вильденштейн не может контролировать мимику, поэтому прячется под слоем макияжа, черными очками, фотошопом и ретушью.