Кинорежиссёр РФ Никита Михалков включил новые лица в категорию предателей России

Известный российский кинорежиссёр включил новые лица в категорию предателей РФ. Похоже, сценарист и продюсер взял на себя роль вершителя судеб, поэтому решил составить свой собственный реестр «позора», куда попали знаменитый опальные артисты.

Самое первое место в списке заслуженно заняла семейная пара – Максим Галкин и Алла Пугачева. И если стендап-комик с самого начала начал оскорблять российские власти, граждан страны и армию, то Алла Борисовна сделала это лишь спустя полгода.

Кроме звездной парочки, в черный список Никиты Михалкова попали давно отметившиеся артисты, причем далеко не с хорошей стороны. Речь идет о Хаматовой, Маниже, Брежневой, Макаревиче*, Невзорове*, Панине, Гудкове, Нетребко.

Режиссёр назвал этих знаменитостей предателями. По его словам, вышеназванные артисты, на фоне последних политических событий показали россиянам свои истинные лица.