В прокуратуре Петербурга появится горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Это указывает на неспособность специальной комиссии справиться со своими обязанностями по просвещению населения о проводимых мероприятиях. Ранее это ведомство возглавил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что горячая линия появится во всех районных отделениях прокуратуры по Петербургу. Она будет работать с 9:00 до 18:00 и предоставит информацию по частичной мобилизации. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, сообщается в ведомстве.

Большое количество вопросов, касающихся частичной мобилизации, указывает на неэффективную работу специальной комиссии Беглова. Из-за этого дополнительную нагрузку на себя приходится брать правоохранительным органам города. При этом в Ленобласти горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает круглосуточно.

Ранее СМИ отмечали, что администрация Петербурга фактически провалила частичную мобилизацию в городе. Так, замглавы городского военного комиссара заявил, что в зону СВО было отправлено 80 тысяч горожан, однако позднее стало известно, что данные ошибочны. Повестки на самом деле были вручены лишь 8 тысячам петербуржцам, что серьезно ниже показателей других регионов РФ. Эксперты на этом фоне прогнозируют отставку Беглова как губернатора, провалившего поставленную Президентом задачу.