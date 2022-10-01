Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также
За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева
Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант
Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в
Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут
Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,
Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное
В Северной Осетии россиянин пристыдил уклонистов на границе с Грузией. Видео того, как мужчина пристыдил беглецов из РФ, появилось в Телеграм-канале
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