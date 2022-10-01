Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга

Image 16+
Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В прокуратуре Петербурга появится горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Это указывает на неспособность специальной комиссии справиться со своими обязанностями по просвещению населения о проводимых мероприятиях. Ранее это ведомство возглавил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что горячая линия появится во всех районных отделениях прокуратуры по Петербургу. Она будет работать с 9:00 до 18:00 и предоставит информацию по частичной мобилизации. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, сообщается в ведомстве.

Большое количество вопросов, касающихся частичной мобилизации, указывает на неэффективную работу специальной комиссии Беглова. Из-за этого дополнительную нагрузку на себя приходится брать правоохранительным органам города. При этом в Ленобласти горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает круглосуточно.

Ранее СМИ отмечали, что администрация Петербурга фактически провалила частичную мобилизацию в городе. Так, замглавы городского военного комиссара заявил, что в зону СВО было отправлено 80 тысяч горожан, однако позднее стало известно, что данные ошибочны. Повестки на самом деле были вручены лишь 8 тысячам петербуржцам, что серьезно ниже показателей других регионов РФ. Эксперты на этом фоне прогнозируют отставку Беглова как губернатора, провалившего поставленную Президентом задачу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга

Сегодня, 13:50

Беглов похвастался фонтаном в Мариуполе, который местные жители назвали «старьем»

Вчера, 17:04

Глава УСП Мироненко обвинила родителей в нежелании детей есть школьные каши с червями и ветками

29-09-2022, 18:17

Не только мосты и памятники: чем может заняться турист в Петербурге

29-09-2022, 16:22

Санкт-Петербург: Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в двух грабежах и изнасиловании

29-09-2022, 11:53

Сотрудники петербургского ЦУРа пытаются избежать частичной мобилизации и уезжают в Грузию

27-09-2022, 12:05

Власти Петербурга усиливают давление на уличных музыкантов

26-09-2022, 18:19

Смольный мог намерено не вносить корректировки в закон о КРТ – эксперт

25-09-2022, 08:33

В Смольном «не увидели» возросшего количества ДТП с участием новых автобусов

24-09-2022, 16:55

Волна ложных минирований добралась до петербургских военкоматов

24-09-2022, 13:29

Слабая миграционная политика Смольного грозит Петербургу ухудшением криминогенной обстановки

23-09-2022, 19:23

Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу

21-09-2022, 20:46

В Петербурге автомобили премиум-брендов из Европы стали менять на китайские машины

21-09-2022, 19:58

Евгений Пригожин призвал ЗакС назвать одну из улиц Петербурга именем Дугиной

21-09-2022, 11:53

Рост этнической преступности в Санкт-Петербурге отпугивает туристов

20-09-2022, 18:19

«Так делают во всем мире»: эксперт рассказал, зачем Петербургу транспортные узлы

20-09-2022, 15:22

Интересное кино. Как отчеты Смольного о «комфортной среде» для инвалидов противоречат реальности

19-09-2022, 13:27

В Смольном признали нехватку мест в государственных школах Петербурга

18-09-2022, 21:22

Без школ, но с газетой. Смольный поставит сотни ларьков вместо благоустройства и строительства соцобъектов

18-09-2022, 19:20

Отсутствие капитального ремонта привело к обрушению фасада дома на Бухарестской

17-09-2022, 14:49

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • 29-09-2022, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • 28-09-2022, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет
  • 29-09-2022, 10:25

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ
  • Вчера, 17:50

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России
  • Вчера, 21:18

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой
  • Вчера, 11:05

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой

Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • Вчера, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ
  • Вчера, 18:57

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана
  • Вчера, 10:43

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана

Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное

Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией
  • 29-09-2022, 21:57

Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

В Северной Осетии россиянин пристыдил уклонистов на границе с Грузией. Видео того, как мужчина пристыдил беглецов из РФ, появилось в Телеграм-канале