Моисеев пять лет назад отвечал Кудрявцевой на вопрос о своей смерти в «Секрет на миллион»

Балетмейстер и певец Борис Моисеев впервые высказался о своей смерти еще пять лет назад. Артист отвечал на вопросы Леры Кудрявцеов в шоу «Секрет на миллион».

Пять лет назад артист принял участие в грандиозно провокационном проекте. Телеведущая спросила у знаменитости, кому он собирается оставить свое имущество.

«Я туда пока не собираюсь!» - резко ответил Моисеев.

Обратим внимание, что на тот момент Борис Михайлович восстанавливался после инсульта. Он тяжело говорил. Поддерживал Моисеева в его лучший друг и концертный директор Сергей Горох.