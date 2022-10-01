Через полгода после похорон могила и крест актрисы Александры Яковлевой облипли грязью

Популярная российская и советская актриса Александра Яковлева умерла 1 апреля этого года. Артистка, которой было всего 64 года, мужественно сражалась с онкологией на протяжении нескольких лет. Буквально за несколько месяцев до смерти звезде удалили опухоль в молочной железе. Врачи делали все возможное, однако в итоге болезнь оказалась сильнее.

Похоронили звезду фильмов «Экипаж» в Калининграде. Могила актрисы находится на кладбище на проспекте Мира. Спустя полгода после кончины захоронение артистки выглядит весьма неухоженным.

Никто не убрал старые венки, а фотография всеми любимой знаменитости стоит прямо на земле, поэтому облипла грязью. Черный крест вместо традиционного светлого усугубляет и без того печальную картину.

При этом поклонники Яковлевой не забывают свою любимицу. Ежедневно местные жители приходят к могиле Александры Евгеньевной, приносят цветы и зажигают свечи.