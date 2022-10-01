Онколог Илья Тимофеев рассказал о том, скоро ли удастся победить рак

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Онколог Илья Тимофеев рассказал о том, скоро ли удастся победить рак
Здоровье
Фото из открытых источников

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от злокачественных образований состоянием на 2036 год.

Как говорят ученые, в России по сравнению с текущим годом заболеваемость раком увеличится на целых 12,82%, при этом смертность от онкологии уменьшится на 20,54%, снижаясь примерно на 1,5% ежегодно. Увеличение продолжительности жизни, прирост населения, рост ожирения, увеличение количества больных сахарным диабетом вкупе с высокой выявляемостью болезни являются главными причинами столь неприятной статистики.

Онкологи говорят, что снижение смертности связано прежде всего с разработкой инновационных лекарственных средств и методов по лечению рака.

По словам директора Бюро по изучению рака, члена Международного комитета американского общества клинической онкологии, преподавателя Колледжа Европейской школы, врача-онколога Ильи Тимофеева, в России больше курильщиков, поэтому риск рака легких выше в несколько раз. В Японии же особенности питания приводят к тому, что в лидерах у японцев рак желудка. Также доктор отмечает, что раньше довольно редко обнаруживали новообразования головы и шеи, но зато теперь их число резко пошло вверх.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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