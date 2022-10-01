Осуждающий СВО Oxxxymiron выпустил новый трек «Сделано в России»

Скандальный российский рэпер Мирон Фёдоров (более известный как Oxxxymiron») опубликовал новый трек «Сделано в России». Песня уже доступна для прослушивания на видеохостинге YouTube.

В композиции исполнитель, осудивший СВО, упомянул материнский капитал, Омский мясокомбинат и другие вещи, сделанные в России. А всего неделю назад рэп-певец опубликовал новый хит под названием «Табак», до этого ещё один трек - «Ойда». После выпуска последнего на Oxxxymiron было заведено дело. Тексты артиста требуют «признать экстремистскими в интересах России».

Отметим, что также Оксимирон включен в перечень музыкантов, чьи выступления в стране нежелательны. Вместе с ним в этот список включили рок-группу «Би-2», Нойз МС, Монеточку, Земфиру и других.

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