Певица Слава не опровергла слухи о расставании со своим влиятельным мужем

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская) ответила на слухи о разводе со своим влиятельным мужем. Удивленная артистка не подтвердила, но и не опровергла расставание с Анатолием Данилицким.

Ранее в прессе появилась информация о разладе в семье исполнительницы. Да и в окружении певицы давно поговаривают, что супруг не появляется с ней на людях. Масла в огонь подлил ответ Славы репортерам, когда они спросили, где пропал ее муж.

«На долго по делам улетел...», — коротко сказала знаменитость.

Журналисты издания Teleprogramma.pro решили окончательно выяснить, что же сейчас происходит в личной жизни артистки.

«Я так и сказала? Должно же немного личного оставаться не публичным. Знаете сами, я в соцсетях показываю все, вплоть до того, что ем и куда хожу. Однако семью оставлю вне поле обсуждения. Может быть со временем все изменится. Думаю, мои поклонники это поймут», — прокомментировала 42-летняя Слава.