"Пошел вон из студии!": Соловьев в прямом эфире программы выгнал политика Ковтуненко

Знаменитый телеведущий, журналист и публицист Владимир Соловьев известен не только своей популярностью, но и непростым норовом. Но на этот раз он смог удивить даже экспертов, которые много чего повидали на своем веку.

На съемки общественно-политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" был приглашен и политик Александр Ковтуненко. Стоило Ковтуненко высказать свою точку зрения, как ведущий вышел из себя и буквально набросился на политика с кулаками и оскорблениями.

После того как они обменялись "любезностями", взбешенный депутат вышел из студии. Гости были шокированы.

"Ты предатель народа! Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты их предал. Пошел вон из студии! Выведите вон упыря", — орал возмущенный Соловьев вслед чиновнику.