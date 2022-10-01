SHAMAN: «„Встанем“ стало самым популярным видео российского YouTube»

Певец SHAMAN из Новомосковска (настоящее имя Ярослав Дронов) похвастался, что его видео оказалось на первой строчке трендов в YouTube. Об этом сегодня счастливый автор-исполнитель сам написал в Telegram-канале.

Речь идет о ролике с выступления музыканта на Красной площади в пятницу, 30 сентября. Артист исполнил песню "Встанем" перед тысячной аудиторией. Всего за сутки запись набрала более 500 тысяч просмотров и таким образом возглавила тренды российского сегмента в YouTube.

Также SHAMAN искренне поблагодарил свою армию поклонников за то, что следят за его творчеством и поддерживают.

"Родные мои! "Встанем" - самое популярное видео российского YouTube. Песня весь день № 1 в музыкальных трендах видеохостинга. Огромное вам спасибо!", - написал 30-летний вокалист.