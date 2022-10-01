Создателей американского сериала о серийном убийце Джеффри Дамере обвиняют в расизме

Ассистентка по производству нового американского сериала Netflix «Монстр:история Джеффри Дамера» подверглась расизму во время работы на съемочной площадке. Об этом Ким Алсуп написала в своем Twitter.

Как отметила девушка, ее из-за темного цвета кожи путали с другой афроамериканкой.

«Это худший из проектов из числа всех, над которыми я когда-либо работала. На протяжении всего съемочного процесса меня называли именем другой темнокожей коллеги. Хотя мы с ней совершенно не похожи. Но еще оскорбительней то, что за все время не научились нас различать. Я при этом смогла выучить имена 300 статистов», — заявила Алсуп.

Также в адрес создателей мини-сериала негативно высказался Эрик Перри, брат одной из жертв Дамера Эррола Линдси. Он осудил создателей картины за изображение жертв серийного убийцы в искаженном виде и романтизацию образа Дамера.