StarHit: Пугачева потребовала у педагогов табеля и медкарты для перевода детей на учебу в Израиль

В конце августа Примадонна порадовала своих поклонников возвращением в Россию. Перед началом очередного учебного года Алла Борисовна Пугачева приехала на родину, чтобы отвести Гарри и Лизу в престижную московскую гимназию. Дети артистки и шоумена перешли в третий класс.

А на днях народная артистка вместе с наследниками неожиданно улетела частным самолетом в Израиль без обратного билета. 73-летнюю певицу и ее машину видели в московском аэропорту Внуково.

Сегодня же стали известны новые подробности отъезда исполнительницы. Родители, чьи дети учатся вместе с наследниками Пугачевой и Галкина, уверяют, что Примадонна готовилась к отъезду из страны. Как выяснилось, Примадонна даже заранее запросила у руководства московской гимназии в Липках, обучение в которой, к слову сказать, за год обходится около 3-х миллионов рублей, личные дела, медкарты, а также табели успеваемости Гарри и Лизы. А еще эстрадная звезда попросила предоставить сведения о наградах и грамотах своих детей.