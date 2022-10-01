У актера Дмитрия Щербина через 2 дня после развода с Ольгой Павловец погиб 4-летний сын

Актер Дмитрий Щербина состоят в браке с коллегой по цеху Ольгой Павловец. Семья воспитывала сына Прохора. Но их счастье длилось не долго. О своей жизни с супругой и судьбе артист рассказал в передаче "Судьба человека".

Отношения Дмитрия и Ольги рушились из-за расстояния. В то время Щербин много работал в Москве, чтобы обеспечить семью, а Павловец жила в Санкт-Петербурге. Актриса не хотела переезжать к мужу в столицу. В итоге постоянные семейные неурядицы привели к распаду семьи.

Ольга решила подать на развод. Решение суда вступило в силу 19 июня 2009 года, а уже через 2 дня, то есть 21 июня 2009 года ушел из жизни их общий сын Прохор.

Четырехлетний малыш утонул в канаве, когда гостевал на даче у родителей Ольги Павловец. О трагедии артистка не сообщила Дмитрию. Щербин узнал о смерти мальчика от общей знакомой. Но все же успел приехать на похороны сына и провести его в последнюю путь.

В последнее время мне разрешали видеться с Прошей лишь иногда, и то под присмотром. Я мог на улице с ним погулять, домой не пускали. На кладбище Ольга с родителями повернулись и ушли. Меня не позвали на поминки, – рассказывал убитый горем актер.