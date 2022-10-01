Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Ани Лорак проговорилась об отношениях с Константином Меладзе, и ненароком оскандалилась. Украинской певице тяжело дался уход от знаменитого российского продюсера.

Эта история привела к череде скандалов. Так, исполнительница шокировала признанием, будто Меладзе намекал ей на «личные отношения». Столь громкое заявление прозвучало на программе «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым. Как рассказала артистка, продюсер предложил ей большие условия, чем рабочие отношения. Позже Ани заявила, что ее поняли неправильно, но репутация певицы и ее экс-наставника была окончательно испорчена.

«Не хочу говорить об условиях. Они лежали в личной плоскости, касались того "на что ты готова пойти ради известности". Говорилось о том, что он предлагал всем подопечным. Но они, наверное, были готовы к этому, я — нет», — заявила звезда.