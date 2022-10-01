Онкобольной модельер Валентин Юдашкин появился на публике после длительного перерыва

Валентин Юдашкин – модельер, известный по всему миру. Ему принадлежит множество творений, которые вошли в мировую историю.

С 2016 года модельер борется с раком, который сперва поразил почки, а затем метастазами распространился по всему телу. Химиотерапия сильно ослабила организм Юдашкина, поэтому ему было сложно ходить. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором Марина Юдашкина поддерживает еле передвигающего ноги супруга.

А накануне Юдашкин внезапно появился на Международном турнире по быстрым шахматам. Кутюрье удивил похорошевшим видом. Он радостно общался с журналистами и излучал позитив. Также Валентин признался, что ездил в Гонконг к дочери, которая родила третьего ребенка, чтобы подержать на руках внучку, которую назвали Агата-Ариелла.

"Успел на нее посмотреть. Чудная девочка", – рассказал Юдашкин, признавшись, что путешествие потребовало у него много сил.



