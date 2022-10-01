В новом телешоу «Фантастика» был раскрыт персонаж по имени «Триггер»

Неделю назад стартовал новый инновационно-музыкальный проект «Фантастика». В шоу выступают цифровые персонажи. По правилам, среди 12 участников 6 являются состоявшимися артистами, 6 остальных – начинающими исполнителями. Задача жюри –это выставить оценки.

Судьям не нужно называть имя того или иного артиста, только необходимо сказать, выступает звезда или новичок. Во втором выпуске членами жюри стали Дарья Мороз, Дмитрий Маликов, Александра Ребенок, Дмитрий Красилов, который заменил Дмитрия Билана. Пятым судьей является некий вртуальный персонаж Телек, который также имеет право голоса в выставлении баллов.

После результатов голосования оказалось, что самый низкий балл у виртуального героя Триггера, усатого стройного красавца. Трое членов жюри заявили, что под цифровой маской начинающий вокалист. И только Пухляш сказал, что это настоящая звезда. После этого на сцене материализовался живой музыкант. Им оказался Ив Набиев – начинающий исполнитель.