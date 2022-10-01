В Свердловской области предлагают вакансии с отсрочкой от частичной мобилизации

Свердловские работодатели предлагают всем желающим вакансии, а вместо этого обещают отсрочку от частичной мобилизации. Бронь получат работники СМИ, оборонно-промышленного комплекса, ИТ-компаний и других специальностей. Подобные объявления появились на сайте HeadHunter, который специализируется на поиске работы.

На отсрочку от призыва могут рассчитывать работники одного из крупнейших предприятий в ракетно-космической отрасли НПО автоматики. Предприятиям нужны программисты, экономисты, сварщики и инженеры по качеству.

В соответствии с указом президента „Об объявлении частичной мобилизации“ работники АО „НПО автоматики“ имеют право на отсрочку от призыва на службу по мобилизации, — сказано в описании к вакансиям.

Бронирование сотрудников обещает бюро «Новатор», которое занимается производством ракетной техники. В компании ищут инженера-проектировщика, а также конструктора. Всего открыто более 30 вакансий.

Еще одним работодателем, гарантируеющим отсрочку от мобилизации всем своим сотрудникам, является «Дизайн Центр Союз», который работает над производством аналоговых и аналого-цифровых микросхем. Ищут старшего RTL-разработчика, открыто всего 16 вакансий.