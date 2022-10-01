Влад Лисовец рассказал о том, что сын Жанны Фриске перестал ходить в его салон

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Влад Лисовец рассказал о том, что сын Жанны Фриске перестал ходить в его салон
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Фото из открытых источников

Стилист и дизайнер Влад Лисовец решил рассказать, почему Дмитрий Шепелев, супруг покойной певицы Жанны Фриске, перестал водить к нему сына Платона.

Не секрет, что имиджмейкер и покойная артистка тесно дружили. Лисовец очень переживает и не понимает, почему гражданский супруг Жанны не разрешает ему видеться с мальчиком.

После смерти исполнительницы летом 2015 года телеведущий некоторое время приводил ребенка на стрижку к стилисту. Но позже он отказался от этой идеи, а также полностью оборвал связь с историком моды.

«Долгое время Платоша приезжал стричься к нам. У меня такой характер, что я лезу не в свои дела. Я решил поговорить с папой. Сказал ему, что необходимо искать точки прикосновения и прекращать ссорится. После этого Платон у нас не появлялся», — признался 50-летний Влад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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