Врачи проигнорировали первый инсульт у Бориса Моисеева

В 2010 году нынче покойный Борис Михайлович Моисеев впервые был сражен инсультом. После медикаментозной комы и длительной реабилитации знаменитому певцу и хореографу пришлось покинуть большую сцену.

Как рассказал директор артиста Сергея Горох, который все эти годы ухаживал за артистом, когда Моисеев впервые перенес инсульт, доктора проявили халатность, фактически проигнорировав роковую болезнь. Как оказалось, впервые исполнителю "Голубой луны" стало плохо прямо за рулем собственной машины. Но врачи, прибывшие на вызов, ограничились поверхностным осмотром. Также специалисты не увидели причин для госпитализации заслуженного артиста, предложив ему отдохнуть и отоспаться. И только на следующий день близкие настояли на госпитализации из-за невнятной речи балетмейстера.

Моисеева не стало 27 сентября. Он ушел в мир иной на 69 году жизни. Эстрадный исполнитель скончался в результате проблем со здоровьем. Предположительно, он перенес третий инсульт, который стал в его жизни последним.