Певец Борис Моисеев перенес первый инсульт за рулем своего автомобиля

Стало известно, что Бориса Моисеева впервые сразил инсульт за рулем автомобиля. Тогда популярный певец едва не погиб прямо в машине.

Моисеев в студии провокационного шоу «Секрет на миллион» рассказал Лере Кудрявцевой о том, как его сразил инсульт. Балетмейстер ехал тогда за рулем машины, но вдруг ему стало очень плохо.

«Боря позвонил и сказал, что он уснул прямо за рулем, когда ехал в машине. Говорил, что поедет домой. Я позвонил его домработнице и попросил вызвать скорую», - вспоминает концертный директор артиста Сергей Горох.

Врач сказал, что с Борисом якобы все в порядке и нужно хорошо выспаться.

«Но уже утром он очень странно разговаривал. Мы уговорили его госпитализировать», - добавил друг певца.

Напомним, что случилось это 20 декабря 2010 года. Перед самым новым годом новость об инсульте Моисеева ошарашила общественность. Врачи даже ввели артиста в искусственную кому, ведь прогнозы были весьма тревожные.