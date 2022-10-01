Звезда «Универа» Анна Хилькевич впервые высказалась о частичной мобилизации в РФ

Image 16+
Звезда «Универа» Анна Хилькевич впервые высказалась о частичной мобилизации в РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса Анна Хилькевич ответила на вопросы подписчиков в своей соцсети. Артистка впервые решила высказать свое мнение насчет частичной мобилизации в РФ.

Один из подписчиков поинтересовался у звезды кино, как она относится к российским мужчинам, которые уехали за рубеж с целью скрыться от повестки. Звезда «Универа» заявила, что подобное поведение является выбором каждого человека.

«Считаю, что это выбор каждого человека. Верный это выбор или нет, приведет ли он туда, куда действительно надо, сможет понять только сам человек», – написала Хилькевич.

Поклонники актрисы также задали вопрос, испытывает ли Анна страх из-за сложившейся ситуации. Знаменитость ответила, что порой в нем тоне:

«Да, иногда тону в страхе. Хотя успеваю вовремя себя вытащить оттуда. Верю в светлое будущее», – призналась Анна Хилькевич.

 Несмотря на то, что сейчас происходит вокруг, 35-летняя артистка кино и телевидения продолжает работать. Сейчас она снимается в проекте «Влюбись, если сможешь» на канале ТНТ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Моисеев пять лет назад отвечал Кудрявцевой на вопрос о своей смерти в «Секрет на миллион»

Сегодня, 16:28

Осуждающий СВО Oxxxymiron выпустил новый трек «Сделано в России»

Сегодня, 16:18

Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Сегодня, 16:06

У актера Дмитрия Щербина через 2 дня после развода с Ольгой Павловец погиб 4-летний сын

Сегодня, 12:45

Звезда «Универа» Анна Хилькевич впервые высказалась о частичной мобилизации в РФ

Сегодня, 12:35

Певица Слава не опровергла слухи о расставании со своим влиятельным мужем

Сегодня, 11:35

Через полгода после похорон могила и крест актрисы Александры Яковлевой облипли грязью

Сегодня, 11:24

31-летняя жена Александра Цекало показала соблазнительную фигуру в купальнике

Сегодня, 11:13

В новом телешоу «Фантастика» был раскрыт персонаж по имени «Триггер»

Сегодня, 11:09

Большая историческая Россия наносит ответный удар в экранизации романа «Сердце пармы»

Сегодня, 10:53

44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России

Вчера, 22:28

Телеведущая Василиса Володина дала прогноз относительно возвращения примадонны Аллы Пугачевой

Вчера, 22:15

Лера Кудрявцева опубликовала видео времяпровождения с супругом Валерии Иосифом Пригожиным

Вчера, 21:43

Осудившая спецоперацию ВС РФ на Украине Анжелика Варум выступила в Москве

Вчера, 21:40

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

Вчера, 21:18

Стас Ярушин снова оказался в центре скандала на реалити-шоу «Звезды в Африке-3»

Вчера, 21:03

Актриса Екатерина Климова высказалась об уходе шоумена Дмитрия Нагиева с российского телевидения

Вчера, 20:54

Александр Ревва анонсировал свой прощальный концерт в проекте Comedy Club на ТНТ

Вчера, 20:40

Названы бежавшие из РФ звезды после объявления частичной мобилизации

Вчера, 18:38

Ксения Бородина рассказала правду об эмиграции из России

Вчера, 18:34

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • 29-09-2022, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • 28-09-2022, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет
  • 29-09-2022, 10:25

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ
  • Вчера, 17:50

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни за рубежом после отъезда из РФ

Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России
  • Вчера, 21:18

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой
  • Вчера, 11:05

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой

Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • Вчера, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ
  • Вчера, 18:57

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана
  • Вчера, 10:43

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана

Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное

Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией
  • 29-09-2022, 21:57

Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

В Северной Осетии россиянин пристыдил уклонистов на границе с Грузией. Видео того, как мужчина пристыдил беглецов из РФ, появилось в Телеграм-канале