Звезда «Универа» Анна Хилькевич впервые высказалась о частичной мобилизации в РФ

Актриса Анна Хилькевич ответила на вопросы подписчиков в своей соцсети. Артистка впервые решила высказать свое мнение насчет частичной мобилизации в РФ.

Один из подписчиков поинтересовался у звезды кино, как она относится к российским мужчинам, которые уехали за рубеж с целью скрыться от повестки. Звезда «Универа» заявила, что подобное поведение является выбором каждого человека.

«Считаю, что это выбор каждого человека. Верный это выбор или нет, приведет ли он туда, куда действительно надо, сможет понять только сам человек», – написала Хилькевич.

Поклонники актрисы также задали вопрос, испытывает ли Анна страх из-за сложившейся ситуации. Знаменитость ответила, что порой в нем тоне:

«Да, иногда тону в страхе. Хотя успеваю вовремя себя вытащить оттуда. Верю в светлое будущее», – призналась Анна Хилькевич.

Несмотря на то, что сейчас происходит вокруг, 35-летняя артистка кино и телевидения продолжает работать. Сейчас она снимается в проекте «Влюбись, если сможешь» на канале ТНТ.