24-летняя дочь Сергея Бодрова снялась для обложки глянцевого журнала

24-летняя дочь знаменитого российского актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки глянцевого журнала.

«Любовь —это не функция. Это материя, человек всю жизнь ее познает. Любовь — это когда понимаешь без слов», — говорила артистка, став героиней знаменитого журнала.

Ольга пошла по стопам своего отца. В конце октября пройдет премьера кинофильма «Велга», в котором дочь Бодрова исполнила одну из главных ролей.

Отметим, что лента с участием Ольги «Море волнуется раз» в 2021 году стала настоящей сенсацией «Кинотавра». Молодая актриса получила индивидуальную награду. Артистка сообщила, что ее сравнивают с погибшим отцом, хотя она к этому относится спокойно. При этом к вниманию журналистов наследница актера не привыкла, поэтому все время боится «облажаться».