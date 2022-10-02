33-летняя экс-невестка Федора Бондарчука Тата Мамиашвили станет мамой в четвертый раз

Бывшая невестка Федора Бондарчука Тата Мамиашвили станет мамой в четвертый раз. На днях девушка в своих соцсетях написала, что ждет появления на свет еще одного малыша.

В 2020 году экс-жена Сергея Бондарчука обручилась с известным музыкантом Филиппом Фроловым. А уже в августе 2021 года у влюбленных появился на свет сын Михаил. На днях Тата сообщила поклонникам радостную новость. По словам Мамиашвили, вскоре она станет матерью еще одного ребенка.

33-летняя девушка опубликовала снимок, на котором она предстала с округлившимся животом. Фанаты поздравили пару и назвали экс-невестку Бодрарчука матерью-героиней.

Для Таты это четвертая беременность. Двое детей она родила от Сергея Бондарчука. Пара в браке состояла 7 лет. Развелись супруги в 2019 году. О причинах развода до сих пор ничего не известно.