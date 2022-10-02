Политолог рассказал о причинах реакции иностранной дипломатии на присоединение к России новых регионов

По поводу реакции представителей дипломатических ведомств западных государств на присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей свое мнение высказал политолог Андрей Макаренко. Он считает, что все заявления обусловлены раздражением вследствие развития событий не по планам западных стран, сообщает "ФАН".

«Да, присоединение этих республик к России и возвращение русских людей и земель бесит евродипломатию, потому что они рассчитывали на дальнейшее расчленение России и отрывание от нее кусков. У них-то план — уничтожить нас, поэтому они не могут остановиться, пока хватает силенок и их кукловоды ими управляют» – сказал Макаренко.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Боррель в одном из интервью заявил, что присоединение новых регионов к России не будет признано. Политолог назвал его высказывания необоснованными и бредом.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации население России не должно поддаваться на влияние западных агентов, которые имеют задачу дестабилизировать страну изнутри. Позиция других государств по поводу присоединения к России новых территорий по итогам проведенных референдумов не имеет значения для нас.







