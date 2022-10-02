Политолог рассказал о причинах реакции иностранной дипломатии на присоединение к России новых регионов

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам
Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и
Олег Газманов рассказал журналистам, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня для РФ. Популярный эстрадный певец и композитор
Юлия Меньшова перестала общаться со своими близкими из-за спецоперации на Украине. Актриса, которая поддерживает родину, очень сожалеет, что у ее
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева
Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное
Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,
Если Красный Лиман падет, ВС РФ не смогут перебросить резервы на Донецк, заявляет директор Музея ПВО Юрий Кнутов. Внимание многих сегодня приковано к
Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет
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