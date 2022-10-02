Актер Николай Добрынин объяснил причину ухода из серила «Сваты»

Николай Добрынин объяснил причину ухода из популярного отечественного серила «Сваты». На протяжении шести сезонов актер исполнял роль комичного Митяя Буханкина.

Николай Николаевич снялся в шести сезонах «Сватов», а Митай полюбился миллионам телезрителей. Новость об уходе артиста из телесериала стала для поклонников настоящим ударом и неприятной неожиданностью. А сегодня наконец-то стало известно, почему 59-летний артист на самом деле решил попрощаться со столь успешным проектом.

Устал я быть вечно побитой собакой, каким-то алкашом, неудачником, - говорил актер на сьемочной площадке.

Отметим, что Добрынин ранее признавался, как видит персонажа комичным, а не настолько забитым. По сценарию, Буханкин регулярно подвергается унижению со стороны Ивана Будько, роль которого сыграл Федор Добронравов. Не исключено, что по то же причине когда-то покинул проект и Юрий Васильев.

