Член жюри «Шоу Аватар» Аида Гарифуллина отметила свое 35-летие

Член жюри «Шоу Аватар» Аида Гарифуллина отметила юбилей. 30 сентября 2022 года заслуженной артистке исполнилось 35 лет.

Звезда оперы организовала скромное торжество в минувшую субботу, разделив праздник со своими друзьями. В микроблоге исполнительница из Казани похвасталась шикарными букетами цветов, которые ей прислали коллеги по сцене и многочисленные поклонники.

Также в честь этого оперная певица решила опубликовать в социальных сети архивные детские фотографии.

«Мне 35, а я по-прежнему задорная девчонка!» — подписала милый снимок Гарифуллина.

Здоровья и аншлагов на концертах пожелал певице композитор Игорь Крутой. В комментариях также поздравила Аиду с 35-летием американская оперная исполнительница Изабель Леонард.



