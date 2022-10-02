Член жюри «Шоу Аватар» Аида Гарифуллина отметила свое 35-летие

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Член жюри «Шоу Аватар» Аида Гарифуллина отметила свое 35-летие
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Фото из открытых источников

Член жюри «Шоу Аватар» Аида Гарифуллина отметила юбилей. 30 сентября 2022 года заслуженной артистке исполнилось 35 лет.

Звезда оперы организовала скромное торжество в минувшую субботу, разделив праздник со своими друзьями. В микроблоге исполнительница из Казани похвасталась шикарными букетами цветов, которые ей прислали коллеги по сцене и многочисленные поклонники. 

Также в честь этого оперная певица решила опубликовать в социальных сети архивные детские фотографии.

«Мне 35, а я по-прежнему задорная девчонка!» — подписала милый снимок Гарифуллина.

Здоровья и аншлагов на концертах пожелал певице композитор Игорь Крутой. В комментариях также поздравила Аиду с 35-летием американская оперная исполнительница Изабель Леонард.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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