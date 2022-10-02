«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского направления.

По информации военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина, сильные взрывы наблюдаются во всех районах города. Как сообщает Зименкин, описывая ситуацию в Луганской области в настоящее время, вероятно идет наступление ВСУ на Кременную.

Ранее воекор Александр Коц проиформировал, что украинские военные приближаются к Кременной, куда ранее перегруппировались ВС РФ после отхода из Красного Лимана. ВСУ заняли Торское, которое находится в Краматорском районе буквально в 20 километрах от Кременной.



