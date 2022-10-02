Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что стремление к войне с Россией доведет НАТО до распада

Нежелание американских властей решать конфликт на Украине мирным образом может привести к расширению масштабов военной специальной операции. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам экс-советника Пентагона, президент России Владимир Путин может это сделать, и расширение СВО ставит под вопрос будущее НАТО.

Речь идет о том, что многие члены военного альянса не хотят идти на открытый вооруженный конфликт с Российской Федерацией. В общем, помимо немногочисленных политиков Польши и США, война с РФ никому не нужна.

«Если мы продолжим придерживаться выбранной линии, то увидим, как НАТО развалится на части», — считает Макгрегор.