Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что стремление к войне с Россией доведет НАТО до распада

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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что стремление к войне с Россией доведет НАТО до распада
Политика
Фото из открытых источников

Нежелание американских властей решать конфликт на Украине мирным образом может привести к расширению масштабов военной специальной операции. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам экс-советника Пентагона, президент России Владимир Путин может это сделать, и расширение СВО ставит под вопрос будущее НАТО.

Речь идет о том, что многие члены военного альянса не хотят идти на открытый вооруженный конфликт с Российской Федерацией. В общем, помимо немногочисленных политиков Польши и США, война с РФ никому не нужна.

«Если мы продолжим придерживаться выбранной линии, то увидим, как НАТО развалится на части», — считает Макгрегор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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