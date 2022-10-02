Юлия Меньшова вычеркнула из жизни близких из-за спецоперации на Украине

Юлия Меньшова перестала общаться со своими близкими из-за спецоперации на Украине. Актриса, которая поддерживает родину, очень сожалеет, что у ее родных и хороших коллег другой взгляд на происходящее.

«Некоторые дружеские связи надорвались. В моем кругу есть люди, которые не разделяют моих взглядов на происходящие события. С некоторыми из таких людей с максимально радикальными взглядами нам пришлось разорвать отношения. Для меня это печально», — говорит Меньшова.

По словам артистки, с близкими, которые настроены на дискуссию и слушают чужое мнение, она пока разговаривает:

«В рамках здравого смысла и с аргументами на руках. Но это не всегда получается».

Юлия, говоря об уехавших из РФ коллегах, считает, что это выбор каждого человека, который ей не близок. При этом актриса не поддерживает «кровожадный» уклон в общественности, который требует мгновенной расправы над сбежавшими кумирами.