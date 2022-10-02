Киркоров и Лолита на прощании с Борисом Моисеевым признались, о чем сожалеют

Звезды отечественного шоу-бизнеса пришли сегодня на Троекуровское кладбище для того, чтобы проститься с известным российским певцом и балетмейстером Борисом Моисеевым.

Ты оставил большой след в нашей жизни, - заявил во время церемонии прощания Филипп Киркоров.

Ты был для всех примером. Одевался и одевал своих девочек как на Бродвее или Голливуде», — вспомнил поп-король.

Также Киркоров добавил, что не может простить себе, что ни разу за все эти годы не посетил болеющего Моисеева.

Лолита, которая тоже пришла проститься с артистом, в своей прощальной речи сказала, что не успела ему многое сказать.

«Никто не представлял тебя такого спокойно лежащего Бориса. Тут наших много, поэтому скучно точно не будет», - говорит певица.