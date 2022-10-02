КП: Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей

Соседи певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь продают свои дома от 10 до 140 млн рублей. Редакция издания КП решила узнать, что не так с деревней, почему жители хотят из нее уехать.

Риелторы ежедневно стали посещать подмосковную деревню Грязь. И не только из-за продажи дома Пугачевой и ее супруга. Особняки и одноэтажные домики выставили на продажу соседи звездного семейства.

В Грязи живет примерно 130 человек. Место очень тихое. В деревне нет особенной природы, разве что небольшой пруд. Вокруг все неухоженное и заросшее. Пожив здесь несколько лет, жители продают дома. Сейчас на сайтах по продаже недвижимости выставлено 18 коттеджей и простых деревенских домиков, за которые просят от 10 до 140 млн рублей.

Например, на 35 сотках продают трехэтажный красный особняк площадью 322 кв. м за 87 млн. На территории гостевой домик и бассейн. Владельцы дома решили уехать из страны.

Еще одни особняк можно купить за 120 млн рублей. Коттедж имеет 470 квадратных метров. Семья, которая им владеет, имеет основной дом, а также несколько дач. В сегодняшнее время они хотят распродать недвижимость.

Старые дома тоже продают, но только потому что необходимо избавиться от разрушающейся недвижимости. Дом за 10,5 млн годится под снос. Там все старое: от перекрытия, до коммуникаций.