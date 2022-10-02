Ксения Собчак поделилась видео с ужасным пением Александра Градского в молодости

Телеведущая Ксения Собчак поделилась ссылкой на архивное видео одной из программ с молодым музыкантом и наставником Александром Градским. Ролик журналистка опубликовала в своих соцсетях.

В 1987 году выступлением маэстро разбавили эфир. На опубликованных видеокадрах в эфире передачи «Взгляд» с Владиславом Листьевым Александр Градский исполнил композицию в стиле рок. Песня больше напоминала частушки. По записи видно, что вокальные данные поэта-песенника явно не подходят для оперного пения. Стоит отметить, что данное видео наделало много шума в Сети.

73-летний Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Он скоропостижно скончался от инфаркта мозга.

[video= ]