Лера Кудрявцева сообщила о госпитализации беременной Кати Гордон

Беременная Катя Гордон была госпитализирована в больницу. Об этом в соцсети сообщила Лера Кудрявцева. Новость сильно напугала поклонников.

Кудрявцева опубликовала фото из больницы. Под снимком телеведущая оставила слова поддержки. В кадре видно, что Гордон находится под капельницей. Волосы растрепаны, а лицо бледное. Глядя на снимок можно подумать, что состояние журналистки оставляет желать лучшего. Сама Катя решила успокоить подписчиков и оставила в своем блоге сообщение:

«Ребята, Лера показала cтремный снимок. Увидев больницу и капельницу, многие переживают и интересуются моим состоянием. В общем, ничего страшного нет. У меня сейчас большой срок, поэтому ребенок вне опасности. Я переутомилась, и врачи решили подержать меня под наблюдениям. Поставили катетер. Да, вид действительно не очень. Сердце у меня тоже разрывается из-за переживаний. Многие испытывают такие же эмоции. Я не буду опускать руки и поддаваться панике. На следующей неделе вновь стану огурцом»