Лия Ахеджакова: «Спектакли с участием молодежи из-за мобилизации находятся под угрозой срыва»

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Лия Ахеджакова: «Спектакли с участием молодежи из-за мобилизации находятся под угрозой срыва»
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Фото из открытых источников

Лия Ахеджакова обеспокоена состоянием театра «Современник». Актриса пожаловалась на то, что из-за частичной мобилизации в театре практически не осталось молодых артистов.

Народная артистка выразила обеспокоенность касательно последних событий в стране и «Современнике». Она говорит, что даже в культурном учреждении многие мужчины попали под частичную мобилизацию. После сбора труп стало понятно, что постановкив которых играют молодые актеры, сейчас находятся под угрозой срыва.

Лия добавила, что у нее болит сердце из-за знаменитого спектакля «Первых хлеб«. Действа нет в афише, которая запланирована на ноябрь. Но сейчас данное представление отражает существующую действительность, уверена Ахеджакова.

«Театр же держится на молодежи. Как теперь? Будут театры стариков и женские театры», — негодует 84-летняя знаменитость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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