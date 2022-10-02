Лия Ахеджакова: «Спектакли с участием молодежи из-за мобилизации находятся под угрозой срыва»

Лия Ахеджакова обеспокоена состоянием театра «Современник». Актриса пожаловалась на то, что из-за частичной мобилизации в театре практически не осталось молодых артистов.

Народная артистка выразила обеспокоенность касательно последних событий в стране и «Современнике». Она говорит, что даже в культурном учреждении многие мужчины попали под частичную мобилизацию. После сбора труп стало понятно, что постановки, в которых играют молодые актеры, сейчас находятся под угрозой срыва.

Лия добавила, что у нее болит сердце из-за знаменитого спектакля «Первых хлеб«. Действа нет в афише, которая запланирована на ноябрь. Но сейчас данное представление отражает существующую действительность, уверена Ахеджакова.

«Театр же держится на молодежи. Как теперь? Будут театры стариков и женские театры», — негодует 84-летняя знаменитость.